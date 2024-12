Iodonna.it - Un abete di quasi 30 metri svetta nella piazza simbolo del capoluogo lombardo. Le decorazioni di quest'anno celebrano lo spirito olimpico

È stato illuminato l’albero di Natale diDuomo a Milano, undi30proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica. Ancheildel Natale milanese è impreziosito dalleolimpiche e paralimpiche di Milano Cortina 2026, dalle mascotte Tina e Milo in versione sportiva, insieme a centinaia di sfere natalizie e luci bianche. Albero di Natale alternativo: 10 idee da tutto il mondo guarda le foto Leggi anche › Verso le Olimpiadi: Milano-Cortina ha le sue mascotte, Parigi le sue medaglie › L’albero di Natale nel mondo, come cambia «Tra un, il 6 dicembre, la torcia olimpica partirà per il suo viaggio per arrivare a Milano il 6 febbraio», ha spiegato Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026.