Ilrestodelcarlino.it - Successo per il Gran Galà Diabete Romagna: raccolti 17.350 euro per l'assistenza domiciliare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di emozioni per il secondodiideato da Maria Teresa Bonanni, mamma di Matilde, una ragazza che da due anni convive con iltipo 1. La serata è stata condotta conde partecipazione da Elisa Gardini. A fine serata è stata estratta a sorte tra i partecipanti la litografia messa in palio dall’artista Mauro Capitani, grazie al contatto del collezionista d’arte Antonio Dodo Crociani. In queste due edizioni sono stati17.350. Il ricavato dell’edizione dell’anno scorso è stato dedicato al progetto di supporto psicologico, mentre quello di quest’anno sarà dedicato al progetto dimedicaper persone confragili “Portiamo il sorriso in casa”.