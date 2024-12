Ilnapolista.it - Solo Gilmour e Neres all’altezza dei titolari, già Simeone è molto distante da Lukaku (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

dei, giàda)Ladello Sport scrive del Napoli di Conte e fa una radiografia obiettiva della rosa degli azzurri che è evidentemente non. La Lazio ha dominato il Napoli con quattroe mezzo, non certo con la squadra al completo. Eppure in campo il divario è apparso nettissimo.Scrive ladello Sport:Il Napoli è impegnatoin serie A, ma su quanti giocatori davvero intercambiabili può fare affidamento? Difficile contarne più di 13, forse 14. Il che significa che Conte deve augurarsi che a questi giocatori non venga mai neanche un raffreddore. Alla squadra titolare infatti aggiungiamocome vice Lobotka ecome vice Kvara. Già pensando acome viceci rendiamo conto della netta differenza tra i due.