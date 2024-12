Quotidiano.net - Robbie Williams in 'Better Man': la sua vita tra successo, caduta e rinascita come scimmia

Il suo viso non si vede mai. E nemmeno quello dell’attore, Jonno Davies, che interpreta lui da ragazzo e poi da adulto. PerchéMan (dal 1° gennaio nei cinema), regia di Michael Gracey, racconta, strabiliante, prima con la boy band dei Take That e poi da solo,rovinosa causa alcol e droghe edi, ma mostrandolo sempre sotto le sembianze di una. Con l’interpretazione di Davies corretta con una particolare forma di computer grafica, la CGI, così da farlo apparireuno scimpanzé. Un essere con l’ossessione della fama, che non è mai abbastanza e non è mai sufficiente, anche di fronte a migliaia di spettatori in delirio, a non farlo sentire quell’animale peloso. Il tutto raccontato in uno sgargiante musical. Dopo avere partecipato giovedì sera alla finale di X Factor a Napoli, ieriè arrivato a Roma per presentare il film ed esibirsi in serata all’Auditorium Parco Della Musica.