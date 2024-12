Ilgiorno.it - Rapina violenta a Como: arrestati tre uomini, identificati grazie a telecamere e testimoni

Alle 8 del mattino del 2 aprile scorso, una donna di 59 anni è stata aggredita da duetori mentre stava per uscire da casa, un'abitazione di via Bonanomi, in centro avicino a piazza Martinelli. L'attacco è avvenuto pochi attimi dopo che il marito si era allontanato. Itori l'hanno picchiata a sangue, soprattutto in faccia ma anche in altre parti del corpo, riducendola in una condizione da cui ancora oggi non è guarita. Sono scappati con tutto quello che avevano trovato in casa: gioielli per un valore di 15mila euro, 600 euro in contanti e il Rolex che la donna portava sempre al polso. Prima di scappare, le hanno assestato altri due pugni in faccia. Le indagini della Mobile hanno portato all'identificazione e all'arresto di treritenuti gli autori della: Antonino Ciancio, 50 anni, Enrique Osvaldo Alvarez Gaona, 57 anni, entrambi residenti a Milano, e Francesco Villani, 54 anni di Lipomo.