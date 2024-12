Monaco vittoria e secondo posto in Ligue 1! Tolosa sconfitto

Leggi su Inter-news.it

Ilsupera ilcon un netto 2-0 nella sfida della diciassettesima giornata di1, consolidando il suo ottimo momento di forma. L’Inter osserva interessata, dato che sfiderà i francesi a gennaio in Champions League.– Ilgrazie a questa, la squadra allenata da Nicolaisen si porta alin classifica, alle spalle del Paris Saint-Germain, confermando le proprie ambizioni in campionato e in Europa. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di grandi emozioni, ilha trovato il vantaggio al 50? grazie a Wilfried Singo. Il terzino ivoriano, al termine di un’azione ben orchestrata sulla fascia destra, ha sfruttato un inserimento perfetto in area per battere il portiere avversario con un tiro preciso. All’82’, Breel Embolo ha chiuso definitivamente la contesa con una rete da centravanti puro.