Noinotizie.it - Martina Franca: da oggi le iniziative per il periodo natalizio Inaugurazione nel pomeriggio

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:Sabato 7 Dicembre a partire dalle ore 17,00 in piazzetta Sant’Antonio la Banda Città didarà inizio agli eventi che caratterizzeranno l’atmosfera natalizia in questi giorni di attesa delle festività.A seguire il taglio del nastro dell’edizione 2024-2025 di “Lumiere-Giardino di Luce” in Villa Garibaldi con un concerto dei Delta Blues Trio dedicato a sonorità e contaminazioni della moderna musica black guardando indietro nel tempo per esplorare la purezza del blues.Con “Winter Christmas” edizione 2024-2025 la Città, quindi, si prepara ad accogliere bambini, famiglie, visitatori e turisti con eventi e manifestazioni incorniciate da luminarie, installazioni e magie di luci nelle vie dello shopping e nel meraviglioso e unico centro storico.