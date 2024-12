Unlimitednews.it - Libro di Ramaioli su nuova prospettiva del regime in Corea del Nord

Leggi su Unlimitednews.it

Il nuovodel diplomatico Federico Lorenzo, intitolato “Le leggi del regno eremita. Come si governa ladel” (Mimesis), offre un nuovo contributo su uno dei Paesi meno conosciuti e più misteriosi del pianeta. Ilesplora infatti il complesso mondo delladel, un paese avvolto nel mistero e spesso associato unicamente al totalitarismo, alla repressione e alla drammatica divisione dalladel Sud., partendo dai discorsi dei leader e dai testi ufficiali, cerca di approfondirne il sistema politico e giuridico, i miti fondativi e gli ideali assoluti, cercando di spiegare come ildi Pyongyang veda sé stesso e funzioni internamente, con un’analisi delle sue strutture politiche, culturali e ideologiche. Ilanalizza temi come la leadership dinastica dei Kim, la propaganda, l’economia e la particolare ideologia del Juche, legata all’idea dell’autosufficienza e dell’indipendenza dal mondo.