Inter, David non si ferma più: ed ora c'è un doppio rischio

Ultimo aggiornamento 7 Dicembre 2024 9:05 di Giancarlo SpinazzolaJonathan, altra doppietta e sono 17 in stagione tra Ligue 1 e Champions: ora c’è unper l’Jonathannon sipiù. Il bomber del Lille è sempre più appetito dai top club europei ed in campo il canadese sta anche spiegando il motivo. Una macchina da reti impressionante il classe 2000 che ha firmato con il club francese i gol numero 100 e 101 della sua avventura con i Les Dogues. Il centravanti è ora capocannoniere della Ligue 1 con 11 reti, con tanto di sorpasso a Barcola del PSG, mentre sono 17 totali considerando anche la Champions League. Una stagione scintillante per, la sua ultima con la maglia del Lille. Com’è noto, infatti, il centravanti ha il contratto in scadenza ed ha già comunicato la sua volontà di non rinnovare con il club transalpino.