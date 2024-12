Lanazione.it - Il Nobile di Montepulciano rilancia la qualità con le nuove Uga "le Pievi"

Leggi su Lanazione.it

Ilditraccia una nuova strada perre ladella denominazione, passando dalla sua storia. Ascianello, Badia, Caggiole, Cerliana, Cervognano, Gracciano, Le Grazie, San Biagio, Sant’Albino, Sant’Ilario, Valardegna e Valiano: sono i nomi delle dodici “”, che corrispondono ai nomi delleUnità geografiche aggiuntive (Uga), individuate dal Consorzio diper valorizzare il legame identitario tra territorio, storia e vino. In termini tecnici significa una nuova tipologia produttiva, che si pone al vertice della piramide composta dalla base e dalla riserva: la menzione “Pieve” prevede uve sangiovese per almeno l’85% (il restante 15% da uve autoctone come canaiolo, ciliegiolo, mammolo e colorino) ottenute da vigneti con almeno 15 anni di età ed un processo produttivo all’insegna dellapiù elevata e tre anni di affinamento prima di entrare sul mercato.