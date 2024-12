Ilnapolista.it - Il Barcellona non riesce più a vincere (una volta nelle ultime cinque partite): il Betis pareggia 2-2 al 94?

Ilnonpiù adi campionato solo una vittoria, contro il Mallorca. Poi due sconfitte (contro Real Sociedad e Las Palmas) e due pareggi (contro Celta Vigo e). Flick ha parlato diverse volte di costruire una mentalità da vincenti e da combattenti ma contro ilha perso le staffe pure lui. Come segnala il Mundo Deportivo, l’allenatore del Barça “è stato espulso dopo il rigore in favore dei biancoverdi segnalato al VAR, l’arbitro galiziano Muñiz Ruiz, per una spinta e un pestone di Frenkie de Jong su Vitor Roque”.“Flick ha ricevuto un cartellino rosso diretto dopo aver parlato nell’area tecnica con l’assistente dell’arbitro. Dopo essere stato espulso, senza che inizialmente fosse chiaro il motivo, si è recato in tribuna stampa per seguire da lì la partita“.