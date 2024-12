Bergamonews.it - Dai banchi all’azienda: “Energie per la Scuola” fa tappa al Majorana di Seriate

. Diplomarsi e trovare immediatamente un lavoro qualificato: è il sogno di ogni studente ed è ciò che intende realizzare “per la”, il programma di formazione lanciato da Enel Workforce Evolution per inserire giovani diplomandi nel mondo del lavoro nelle aziende partner del Gruppo elettrico. Il progetto ha fattovenerdì 6 dicembre all’IPSIA Ettoredidove si è tenuto l’Open Day per la presentazione dell’iniziativa alla presenza di studenti (classi quinte) e rappresentanti della, di Enel, delle imprese, dell’agenzia per il lavoro e dell’Istituto di Formazione, tutti coinvolti nel percorso.L’elemento di grande innovazione di ‘per la’ è il fatto che i ragazzi avranno un vero e proprio colloquio propedeutico con le imprese, superato il quale già a partire da gennaio, in modo complementare e conciliabile con le lezioni dell’anno scolastico di quinta, potranno intraprendere il corso base per il profilo di tecnico elettrico di 120 ore, 80 fruite durante l’anno scolastico e 40 post diploma, finanziato dalle aziende coinvolte ed erogato da Istituti di Formazione certificati Accredia.