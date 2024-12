Agi.it - Atterraggio 'duro' per un aereo che si schianta in strada ad Asiago

AGI - Un' ine unleggero che sisu via San Domenico ad. È successo nella tarda mattinata, alle 11,05 nei pressi dell'aeroporto. Il piccoloaveva già avvisato la torre di controllo per un'emergenza. E subito è scattato il soccorso. Il pilota è stato costretto all'fuoripista che si è concluso con lo schianto in via San Domenico. Quattro persone, tra le quali il pilota, sono rimaste ferite. E proprio il pilota è il più grave. È stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, dopo che i vigli del fuoco di Bassano del Grappa sono riusciti a estrarlo dal velivolo gravemente danneggiato. È stato poi trasferito in eliambulanza in ospedale. Mentre gli altri tre passeggeri sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso di