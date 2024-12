Lettera43.it - Scrubs, in sviluppo il reboot della serie: torna il cast originale?

Leggi su Lettera43.it

È tempo di indossare nuovamente il camice bianco:sta perre. È inuncelebrecon Zach Braff e Sarah Chalke, trasmessa dal 2001 al 2010 su Nbc ed Abc e nel nostro Paese da Mtv. Secondo Variety, il creatore e showrunnerBill Lawrence – noto per aver ideato anche Ted Lasso per Apple Tv+ – ha deciso dire con un revival di cui tuttavia non sarà sceneggiatore. Al momento, non c’è ancora un via libera ufficiale per la produzione tanto che nessun membro delè ancora stato confermato. Stando ad alcune fonti di Deadline, potrebbe anchere buona parte degli attori originali, tra cui lo stesso protagonista.Cosa sappiamo suldi: il possibilee le parole del creatoreIl progetto per un revivalsitcom ambientata nell’Ospedale Sacro Cuore era stato anticipato già a ottobre da Lawrence in un’intervista con Deadline.