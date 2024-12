Quifinanza.it - Lotta alla pirateria, Dazn non interrompe le offerte: i prezzi sono crollati

Leggi su Quifinanza.it

Da più di un anno si fa un gran parlare di. Un tema rilanciato dalle denunce delle piattaforme streaming dedite principalmente agli eventi sportivi. Occorre sottolineare questo aspetto, considerando l’inattività negli anni per quanto concerne il mondo dell’editoria e dell’intrattenimento audiovisivo.In particolar modo èad aver fatto sentire la propria voce, minacciando anche azioni legali. La risposta di gran parte del pubblico, via social, è stata la seguente: ieccessivamente alti, questa è la vera. In questo scontro tra le parti, però, l’operatore sta tentando la via del dialogo, con sconti che potrebbero garantire introiti e portare a nuove valutazioni future.al pezzottoNel corso degli ultimi due anni la corsa al “pezzotto”, o per meglio dire all’Iptv, è aumentata notevolmente.