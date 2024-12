Ilrestodelcarlino.it - Incendio nel pesarese, tre famiglie evacuate e danni ingenti

Petriano (Pesaro Urbino), 6 dicembre 2024 – Undi origine ancora da chiarire ha scosso la notte del 6 dicembre a Petriano (Pesaro Urbino). Intorno alle ore 4 i vigili del fuoco di Urbino sono intervenuti per domare le fiamme che si erano sviluppate in un appartamento situato al primo piano di un complesso residenziale. A causa dell', tresono statedalle loro abitazioni per precauzione. Una persona è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Le fiamme hanno causatoall'appartamento coinvolto, mentre quelli adiacenti hanno subitoda fumo e acqua. I vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse squadre, hanno lavorato incessantemente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore.