Campi, in scena lo spettacolo solidale Viola d’Amore show di Natale

Firenze, 6 dicembre 2024 - Domenica 15 dicembre dalle ore 16.30 l’appuntamento è con ‘di. Loin ricordo disarà unoche emozionerà il pubblico con la musica della Freddie Mercury Tribute Bans di Emanuele Richiusa. E ci sarà anche spazio per l’arte di Fatmir Mura uno dei più grandi sand artist internazionali, l'artista della sabbia, dalle sue mani sgorgano granelli di pura poesia accompagnate da dolci note, suggestive e coinvolgente. Spazio poi anche al teatro con l'appassionante"Alice, la vita se non è sogno, sai che sia?" Ispirato al classico romanzo di Lewis Carrol" Alice nel paese delle meraviglie" e "Al di là dello specchio" di e con Letizia Sacco di TeatroSfera, che sapranno catturare grandi e piccini. Una fusione di emozioni e sentimenti per una serata di beneficenza in favore dell'associazione AmicodiValerio che andrà a finanziare progetti di ricerca sui tumori celebrali infantili e per il sostegno alle famiglie coinvolte.