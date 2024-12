Ilrestodelcarlino.it - Bando di 15mila euro per le edicole: "Presidio culturale per il territorio"

Il Comune aiuta i titolari delle. In un momento delicato per quotidiani e periodici in formato cartaceo, la giunta ha approvato ilper la concessione a fondo perduto, in favore diin chioschi, di un importo di. L’amministrazione vuole supportare in questo modo le attività commerciali, con attenzione agli esercizi di vicinato, considerati la spina dorsale importante dell’economia cittadina. Lein particolare sono un punto di riferimento e di aggregazione per la cittadinanza e rappresentano unanche come riferimento. Potranno accedere alle imprese che gestiscononeldel Comune di Cesenatico con attività prevalente, quindi non meno del 70 per cento, di vendita giornali, riviste e affini, esclusivamente in chiosco.