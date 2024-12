Sport.quotidiano.net - Tennistavolo. Super Bisi anche al torneo di Terni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nazionale dinel segno di Paolo(foto), quello che si è svolto lo scorso fine settimana in Umbria. Un Paoloche ha conquistato così l’ennesimo titolo in carriera., che quest’anno veste la maglia di Brescia in serie A2, haato in finale il siciliano Cappuccio Costantino. Nulla di eclatante invece per i villadoriani in gara: Daniele Rossi ha avuto la sventura di incrociare al secondo turno del tabellone finale proprio, in questa occasione inarrivabile nel punteggio, mentre Elena Gabbi, nelfemminile di quinta categoria, si è fermata agli ottavi di finale. Le gioie modenesi però non sono arrivate soltanto da: a Cortemaggiore (Piacenza) si è infatti registrato lo splendido oro di Francesco Mundo, pongista della Cdr, nella competizione riservata agli Over 452.