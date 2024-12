Tarantinitime.it - Ruba in appartamento, residenti lo fanno arrestare

Tarantini Time QuotidianoUn uomo è stato arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato per essersi introdotto in un. I fatti sono avvenuti in un condominio di via Monfalcone, quando l’uomo è stato notato da alcuninel balcone di unal primo piano, mentre forzava la porta finestra. Il tempestivo arrivo delle volanti sul posto ha permesso di beccare il ladro in flagranza mentre usciva dalla porta d’ingresso reggendo un televisore che aveva asportato poco prima. Giunti anche i proprietari di casa sul posto, hanno riconosciuto come loro gli oggettiti.Il presunto ladro, su disposizione del magistrato di turno, è stato posto in regime di domiciliari. L'articoloinloproviene da Tarantini Time Quotidiano.