A Santa Maria Maggiore gli ‘ultimi’ accolgono la bara di Papa Francesco con una rosa bianca in mano

Papa a Santa Maria Maggiore. Un gruppo di bisognosi, all'incirca 40, hanno accolto il feretro di Francesco sui gradini della Basilica, dopo. Poveri, senza fissa dimora, detenuti, migranti e persone transgender per l'ultimo saluto al Papa.

