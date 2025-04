Sono rimasti pochi anni Djokovic annuncio ufficiale sul futuro Ritiro ormai alle porte

Sono rimasti pochi anni”: Djokovic, annuncio ufficiale sul futuro Ritiro ormai alle porte">Il re del tennis mondiale si prepara a scrivere l’ultimo capitolo della sua leggenda.C’è un nome che da oltre un decennio domina la scena del tennis mondiale. È quello di Novak Djokovic, il campione serbo capace di riscrivere la storia con numeri, record e una mentalità che ha travolto avversari e critici. Nato a Belgrado nel 1987, Nole ha saputo emergere in un’epoca già affollata da giganti come Roger Federer e Rafael Nadal, diventando non solo il terzo incomodo, ma col tempo il più vincente dei tre.Con 24 titoli del Grande Slam, oltre 400 settimane da numero uno al mondo e una continuità impressionante, Djokovic è oggi considerato da molti il miglior tennista di tutti i tempi. Il suo stile di gioco, fondato su precisione, elasticità e una tenuta mentale senza pari, ha reso ogni sua partita uno spettacolo imprevedibile, ma sempre combattuto fino all’ultimo punto. Napolipiu.com - “Sono rimasti pochi anni”: Djokovic, annuncio ufficiale sul futuro | Ritiro ormai alle porte Leggi su Napolipiu.com ”:sul">Il re del tennis mondiale si prepara a scrivere l’ultimo capitolo della sua leggenda.C’è un nome che da oltre un decennio domina la scena del tennis mondiale. È quello di Novak, il campione serbo capace di riscrivere la storia con numeri, record e una mentalità che ha travolto avversari e critici. Nato a Belgrado nel 1987, Nole ha saputo emergere in un’epoca già affollata da giganti come Roger Federer e Rafael Nadal, diventando non solo il terzo incomodo, ma col tempo il più vincente dei tre.Con 24 titoli del Grande Slam, oltre 400 settimane da numero uno al mondo e una continuità impressionante,è oggi considerato da molti il miglior tennista di tutti i tempi. Il suo stile di gioco, fondato su precisione, elasticità e una tenuta mentale senza pari, ha reso ogni sua partita uno spettacolo imprevedibile, ma sempre combattuto fino all’ultimo punto.

Ne parlano su altre fonti

"Vietato allenarsi a Monte Carlo": per Sinner ora sono guai seri, cosa rischia in pochi giorni - Niente Montecarlo per preparare il ritorno in campo a Roma. Jannik Sinner non potrà farlo al Contry Club di Roquebrune Cap Martin, dove ha la residenza, dato che il Club è affilato sia alla Federazione monegasca che a quella francese e per questo non può ospitare il numero 1 ATP fino al 13 aprile, prima di poter tornare ad allenare nei circoli ufficiali. Probabilmente l'altoatesino si trasferirà in Spagna per proseguire la sua preparazione, prima di tornare ad allenarsi in un circolo affiliato all'ATP o all'ITF. 🔗liberoquotidiano.it

Crollo palazzina a Bari, gli operai a una famiglia pochi istanti prima: “Ci sono scricchiolii, scappate” - Nel pomeriggio di ieri, 5 marzo, pochi istanti prima della sciagura a Bari, gli operai al lavoro nella palazzina avrebbero avuto avvisaglie del crollo da alcuni scricchiolii, riuscendo a scappare in tempo insieme ad una famiglia con un bimbo piccolo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

"No al turno notturno, ci sono pochi vigili" - "La proposta del Pri di istituire per il corpo intercomunale di polizia locale di Cesena-Montiano-Mercato Saraceno il servizio notturno (fascia oraria 01-07) è allo stato attuale improponibile". Lo sostiene la Fp Cgil cesenate per la quale "il corpo di polizia locale è sottodimensionato già da alcuni anni sia sul versante agenti che ufficiali, non solo a Cesena ma in tutto il Paese, frutto delle scelte sbagliate di Governi che gridano alla necessità di maggiore sicurezza pubblica, ma non mettono risorse". 🔗ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Medici di famiglia: la storia di una crisi annunciata. In 20 anni il loro numero è crollato. I pochi rimasti sono più anziani, con più pazienti da seguire e il sistema sta andando in tilt. E si torna a parlare di dipendenza; Al liceo Tito Livio di Padova solo 4 prime: «Drastico calo delle iscrizioni»; È TikTok, bellezza Il giornalismo sciatto, l’eterno declino delle élite, e i pochi adulti rimasti in giro; È morto a 99 anni Silvio Barbieri, “papà” di 121 giovani: Casa Alber piange il suo fondatore. 🔗Su questo argomento da altre fonti

«Ho 34 anni, sono una mamma e mi rimangono pochi mesi di vita: ho un tumore terminale. Fate attenzione a questi sintomi» - Una giovane madre di famiglia di 34 anni ... solamente pochi mesi di vita. «Sto facendo chemioterapia mentre gli altri festeggiano, poi ho sentito la campanella e mi sono commossa. 🔗msn.com

I redditi dei lavoratori dipendenti sono rimasti al palo: -9% in 10 anni - Tutti i dati ufficiali confermano che i redditi dei lavoratori dipendenti in Italia sono ... ultimi anni, pur restando notevole nel confronto internazionale. Redditi dei lavoratori rimasti ... 🔗investireoggi.it