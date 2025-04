Economia e rigenerazione Confcommercio e Merate uniscono le forze

Merate è stato compiuto giovedì 24 aprile presso il Palazzo del Commercio di Lecco. Confcommercio Lecco e il Comune di Merate hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a sostenere. Leccotoday.it - Economia e rigenerazione: Confcommercio e Merate uniscono le forze Leggi su Leccotoday.it Un importante passo avanti per il rilancio del commercio locale e la valorizzazione del tessuto urbano diè stato compiuto giovedì 24 aprile presso il Palazzo del Commercio di Lecco.Lecco e il Comune dihanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a sostenere.

Cosa riportano altre fonti

L'allarme di Confcommercio Pisa: "La guerra commerciale un rischio per l'economia toscana" - Pisa, 7 aprile 2025 - “Come se non bastassero i conflitti che dall'Ucraina al Medio Oriente stanno portando sofferenze a migliaia di persone minacciando la stabilità mondiale, i dazi imposti dagli Stati Uniti porteranno una guerra commerciale che colpirà purtroppo esclusivamente le imprese”. Esprime tutta la sua preoccupazione il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. 🔗lanazione.it

Ad Arezzo la Giornata della ristorazione, Confcommercio: "Un settore in crescita che traina l’economia locale" - La ristorazione un pilastro dell’economia italiana: in costante crescita per numero di imprese e di occupati, genera oltre 54 miliardi di euro di valore aggiunto e dà lavoro a più di 1,4 milioni di persone. Ma il suo valore va oltre i numeri: è un settore che custodisce e diffonde la cultura... 🔗arezzonotizie.it

Progetto "Sei la mia città": 115 proposte per la rigenerazione urbana di Modena - Le 115 proposte raccolte attraverso il percorso partecipativo “Sei la mia città. Rigeneriamo Modena” rappresentano un'importante base di lavoro per il futuro della città. Più della metà di queste potranno essere prese in considerazione dagli imprenditori che parteciperanno al prossimo Avviso... 🔗modenatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Economia e rigenerazione: Confcommercio e Merate uniscono le forze; Confcommercio Lecco e Comune di Merate in campo per la rigenerazione urbana; Siglato il protocollo d'intesa tra Comune di Merate e Confcommercio Lecco; Confcommercio Lecco, inaugurata la nuova sede del Fondo di Garanzia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Pasqua con sorpresa!" nei negozi di Merate - L'iniziativa, al via oggi, è stata promossa in collaborazione con Confcommercio Lecco e l'associazione La Nostra Mela, con il sostegno dell’assessorato al commercio di Merate, per incentivare il ... 🔗leccotoday.it

Merate, con “Pasqua che sorpresa” 37 commercianti premiano chi fa acquisti in città - Una proposta realizzata in collaborazione con Confcommercio Lecco e l’associazione La Nostra Mela, con il sostegno dell’Assessorato al Commercio della Città di Merate. “L’obiettivo di ... 🔗msn.com

Confcommercio: progetto Cities per rigenerare citta' e quartieri - Le principali proposte di Cities Confcommercio: rigenerazione dello spazio pubblico e dei quartieri; mobilita' e logistica sostenibili, con Piani Urbani della Mobilita' e della Logistica ... 🔗borsaitaliana.it