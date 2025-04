Partenza sprint per la 50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana

Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana ha fatto registrare un inizio molto positivo nonostante le incerte condizioni del tempo. Le strade e le piazze del centro storico di Anghiari hanno visto, infatti, la presenza di tantissimi visitatori arrivati da ogni parte d’Italia per ammirare le eccellenze del fatto a mano protagoniste nelle caratteristiche botteghe artigiane. Molto apprezzate tutte le esposizioni a partire dalle 150 opere di artigianato artistico che si trovano nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Pretorio, nella collaterale “I Mestieri dell’Arte fra Tevere e Arno”.Il calendario delle iniziative prevede per domani pomeriggio la presenza di una rappresentanza del “Carnevale dei Figli di Bocco” di Castiglion Fibocchi. A partire dalle ore 16:00 le caratteristiche e affascinanti maschere barocche sfileranno lungo le strade del centro storico di Anghiari creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva. Lanazione.it - Partenza sprint per la 50ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana Leggi su Lanazione.it Arezzo, 26 aprile 2025 – La 50ªha fatto registrare un inizio molto positivo nonostante le incerte condizioni del tempo. Le strade e le piazze del centro storico di Anghiari hanno visto, infatti, la presenza di tantissimi visitatori arrivati da ogni parte d’Italia per ammirare le eccellenze del fatto a mano protagoniste nelle caratteristiche botteghe artigiane. Molto apprezzate tutte le esposizioni a partire dalle 150 opere di artigianato artistico che si trovano nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Pretorio, nella collaterale “I Mestieri dell’Arte fra Tevere e Arno”.Il calendario delle iniziative prevede per domani pomeriggio la presenza di una rappresentanza del “Carnevale dei Figli di Bocco” di Castiglion Fibocchi. A partire dalle ore 16:00 le caratteristiche e affascinanti maschere barocche sfileranno lungo le strade del centro storico di Anghiari creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

Se ne parla anche su altri siti

Btp Più, partenza sprint. Raccolti oltre 5,6 miliardi - I Btp continuano a convincere i piccoli risparmiatori: piace la prospettiva di un rendimento fisso, nonostante la Bce sia impegnata in un costante taglio dei tassi di interesse. Ieri, nella prima giornata di collocamento, il nuovo Btp Più ha raccolto oltre 5,6 miliardi di euro a fronte della sottoscrizione di 160.734 contratti. Il titolo, dedicato al mercato retail (come le famiglie e in generale i piccoli risparmiatori), ha una cedola minima del 2,80% per i primi 4 anni che sale al 3,60% per i successivi 4 anni, con cedole nominali pagate trimestralmente. 🔗quotidiano.net

LIVE Biathlon, Sprint Nove Mesto in DIRETTA: cambia causa caldo l’ordine di partenza della gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 Le temperature primaverili di Nove Mesto na Morave hanno costretto gli organizzatori a modificare l’ordine di partenza degli atleti mettendo i migliori all’inizio. Il pettorale di Giacomel sarà il 23. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint uomini di Nove Mesto, si apre così la terza e ultima parte di Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025 per quanto riguarda il settore maschile. 🔗oasport.it

Partenza sprint per la mostra Mucha-Boldini: quasi 2mila visitatori nel weekend - Mucha-Boldini, è subito boom. Palazzo dei Diamanti ha segnato 1.951 visitatori in mostra tra sabato e domenica, in occasione del primo weekend della nuova doppia esposizione dedicata ad Alphonse Mucha, nelle prime tredici sale, e a Giovanni Boldini, nelle ultime tre (qui la gallery completa)... 🔗ferraratoday.it