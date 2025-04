Durante la lite spunta un coltello 26enne denunciato

Durante i. Ilpiacenza.it - Durante la lite spunta un coltello: 26enne denunciato Leggi su Ilpiacenza.it Un grave episodio ha rischiato di turbare la serenità del "Grill Contest", la manifestazione gastronomica che si sta svolgendo sul lungo Trebbia a Rivergaro. Lo riferiscono in una nota i carabinieri del comando provinciale di Piacenza. Intorno alle 5 del mattino del 25 aprile,i.

Su altri siti se ne discute

La lite, poi l’aggressione: rissa in Italia finisce in tragedia, spunta il video del dramma - Sono bastati pochi secondi di video per ribaltare l’intera ricostruzione della tragedia avvenuta a Partinico, in provincia di Palermo, dove il 45enne Gioacchino Vaccaro ha perso la vita dopo una violenta colluttazione. Le immagini, che sono ora agli atti dell’inchiesta, sono state decisive per il giudice per le indagini preliminari Marco Petrigni, il quale ha deciso di modificare il capo d’accusa nei confronti dei fratelli Failla, passando da omicidio preterintenzionale a rissa aggravata. 🔗thesocialpost.it

Brindisi, accoltellato dal padre durante una lite muore un 44enne. Arrestato l’uomo di 71 anni - Un tragico episodio familiare ha avuto luogo a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 71 anni ha ucciso il proprio figlio di 44 anni durante un acceso confronto. La vittima, colpita ripetutamente con un coltello in diverse zone del corpo, è deceduta nel tardo pomeriggio di oggi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi, dopo aver lottato per oltre 24 ore tra la vita e la morte. 🔗thesocialpost.it

Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito - Paura nella tarda serata di giovedì 17 aprile in un’abitazione di via Paolo De Granita a Salerno, dove una lite tra tre cittadini dello Sri Lanka è degenerata in un’aggressione armata. Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito A farne le spese è stata una donna di 40 anni, […] L'articolo Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Durante la lite spunta un coltello: 26enne denunciato; Carabinieri in azione sul territorio. Lite tra vicini di pianerottolo. Spunta anche un coltello; Durante la lite in un condominio spunta pure un coltello: un ferito; Ucciso a 17 anni. Rissa al funerale, spunta un coltello. 🔗Ne parlano su altre fonti

Durante la lite spunta un coltello: 26enne denunciato - Un grave episodio ha rischiato di turbare la serenità del "Grill Contest", la manifestazione gastronomica che si sta svolgendo sul lungo Trebbia a Rivergaro. Lo riferiscono in una nota i carabinieri d ... 🔗ilpiacenza.it

Durante la lite in un condominio spunta pure un coltello: un ferito - FERMO - Obiettivo sicurezza sempre in primo piano. Nelle ultime settimane, i Carabinieri delle Compagnie di Fermo e Montegiorgio hanno avviato una specifica attività di monitoraggio del ... 🔗msn.com

Spunta un coltello durante una lite in condominio, un ferito. C’è chi estrae una lama davanti ai carabinieri: denunciati - Mentre passeggiava con il proprio cane, era stato raggiunto dal denunciato, il quale, al culmine di una lite legata a contrasti condominiali, aveva estratto un coltello colpendo ... armi o oggetti ... 🔗cronachefermane.it