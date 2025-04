L’economia balla e la Cina valuta tagli ai dazi

Laverita.info - L’economia balla e la Cina valuta tagli ai dazi Leggi su Laverita.info Le imprese reclamano per gli extracosti e il governo pensa di sospendere le gabelle del 125% sulle importazioni dagli Usa di aerei a noleggio o apparecchiature mediche. Donald Trump: «Xi Jinping mi ha chiamato». Apple sposta in India la produzione di iPhone.

Cina: Pechino, passione per fotografia stimola economia primaverile - Delle visitatrici in costumi tradizionali scattano dei selfie vicino a una torretta della Citta' Proibita a Pechino, capitale della Cina, l'8 aprile 2025. Nella primavera del 2025, gli appassionati di fotografia si sono affrettati a immortalare i paesaggi primaverili con i loro smartphone e le loro macchine fotografiche, dando vita a un caratteristico fenomeno primaverile. Il coinvolgimento del pubblico nella fotografia ha registrato una notevole crescita negli ultimi anni, grazie ai progressi della fotografia attraverso smartphone e all'uso diffuso dei social media.

Cina: evoluzione economia del ghiaccio e della neve in Altay - Dagli antichi sci di pelliccia alle moderne stazioni sciistiche, l'Altay, nello Xinjiang, e' un paese delle meraviglie invernali che si distingue davvero. Unisciti a noi nella stazione sciistica di Jiangjunshan per scoprire le origini dello sci ed esplorare come l'economia del ghiaccio e della neve stia trasformando la regione.

Cina: Shandong, Binzhou favorisce sviluppo di economia privata - Dei robot confezionano prodotti in gomma butilica in un'officina di Binzhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong, ieri 26 febbraio 2025. La citta' rappresenta un importante hub per le imprese private. Negli ultimi anni, Binzhou ha favorito lo sviluppo dell'economia privata attraverso servizi completi ed end-to-end.

