Marinozzi sentenzia Questo problema della Juve si è evidenziato senza Allegri Vi dico la mia sulla squadra di Tudor

A Sky Sport, Andrea Marinozzi ha parlato così della Juve di Tudor. Il suo commento sui bianconeri.

Marinozzi – «Mi è piaciuto Conceicao come è entrato a Parma ma mi piace di più però vederlo a gara in corso, con il trio Yildiz, Nico Gonzalez Kolo Muani titolare. Spero di vedere una Juve un po' meno verticale, è un'idea di calcio si Tudor ma è stata esasperata nella partita contro il Parma e non in maniera organizzata, cosa che era stata fatta meglio nella gara contro la Roma. I troppi gol su palle aeree? Questo è un vecchio problema di questa stagione, una qualità dell'anno scorso è diventato un limite di Questo anno. Con Thiago Motta e poi con Tudor, c'è poca concentrazione, poca voglia di difendere in maniera compatta perché è complicato e ci vuole tanta attenzione.

