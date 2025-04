Curling Mosaner e Constantini sono tornati Stoccata da Campioni Olimpici debutto vincente ai Mondiali

Mondiali 2025 di Curling doppio misto, incominciati oggi sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini sono tornati a giocare insieme a tre anni di distanza dall'apoteosi alle Olimpiadi di Pechino 2022, riuscendo prontamente a fare centro in questo esordio iridato.Dalla conquista della medaglia d'oro in coppia i due azzurri non si erano più esibiti uno accanto all'altra, ma a dieci mesi dai Giochi di Milano Cortina 2026 si sono ritrovati per provare a inseguire un nuovo risultato di lusso nella rassegna ai cinque cerchi. I nostri portacolori si sono imposti in maniera nitida contro la Finlandia, dettando legge con il perentorio punteggio di 10-3.L'Italia si è così issata in testa al gruppo A insieme a Scozia, Canada, Cina, Svezia.

