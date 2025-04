Circumvesuviana rischio chiusura di tre mesi per la linea Napoli Baiano

chiusura Enzo Ciniglio del gruppo Facebook “No al taglio dei treni della Circumvesuviana” e Salvatore Ferraro del gruppo Facebook Circumvesuviana-Eav. La linea Baiano-Napoli “potrebbe chiedere tra giugno e settembre prossimi, come già accaduto lo scorso anno”. Ad annunciarlo, in un nota sono Enzo Ciniglio del gruppo Facebook “No al taglio dei . 2anews.it - Circumvesuviana, rischio chiusura di tre mesi per la linea Napoli-Baiano Leggi su 2anews.it Ad annunciare la possibileEnzo Ciniglio del gruppo Facebook “No al taglio dei treni della” e Salvatore Ferraro del gruppo Facebook-Eav. La“potrebbe chiedere tra giugno e settembre prossimi, come già accaduto lo scorso anno”. Ad annunciarlo, in un nota sono Enzo Ciniglio del gruppo Facebook “No al taglio dei .

Su altri siti se ne discute

I pendolari: rischio chiusura di 3 mesi per linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana - Allarme pendolari: rischio chiusura estiva per la linea Napoli-Baiano della Circum. I comitati denunciano gestione discriminatoria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chiusura Edenlandia, a rischio il livello occupazionale: senza un tavolo per la cassa integrazione - Tempo di lettura: < 1 minuto“Stiamo proseguendo negli approfondimenti tecnici e legali per riaprire presto i cancelli di Edenlandia ma c’è un ulteriore tema che ci sta preoccupando e riguarda il livello occupazionale dei lavoratori del Parco. “ lo afferma il presidente di Tanit Gianluca Vorzillo. “ Con la revoca della licenza disposta dal Comune la società che gestisce Edenlandia non puo’ accedere alle procedure di cassa integrazione del personale e non può chiedere così l’attivazione del competente tavolo istituzionale in Prefettura. 🔗anteprima24.it

Caro energia, l'allarme dei gestori degli impianti natatori: «C'è il rischio-chiusura» - ANCONA – C’è allarme tra i gestori delle piscine delle Marche, specie dopo gli aumenti spropositati dei prezzi dell’energia elettrica (+44% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e del gas da riscaldamento (+60%) registrati nelle scorse settimane. I gestori delle piscine marchigiane... 🔗anconatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

'Rischio chiusura tre mesi per linea Napoli-Baiano della Circum'; I pendolari: rischio chiusura di 3 mesi per linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana; Sciopero nazionale del personale FS: treni a rischio mercoledì 19 marzo; Maltempo a Napoli e in Campania: scuole chiuse per neve, prorogata allerta meteo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

'Rischio chiusura tre mesi per linea Napoli-Baiano della Circum' - La linea Baiano-Napoli "potrebbe chiedere tra giugno e settembre prossimi, come già accaduto lo scorso anno". (ANSA) ... 🔗ansa.it

I pendolari: rischio chiusura di 3 mesi per linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana - Allarme pendolari: rischio chiusura estiva per la linea Napoli-Baiano della Circum. I comitati denunciano gestione discriminatoria. 🔗fanpage.it

Circumvesuviana, l'allarme: "La tratta dei pendolari rischia tre mesi di chiusura" - Enzo Ciniglio del gruppo Facebook "No al taglio dei treni della Circumvesuviana" e Salvatore Ferraro del gruppo Facebook Circumvesuviana-Eav lanciano un allarme per la Napoli-Baiano ... 🔗napolitoday.it