La tumulazione della bara di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore

Papa Francesco riposa ora, come da suo volere, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche Papali. Nelle immagini di Vatican Media alcuni passaggi del rito della tumulazione del suo feretro, durato circa mezz'ora e presieduto dal cardinale Camerlengo Kevin Farrell. Presenti, oltre a cardinali e sacerdoti secondo la liturgia prevista, anche alcuni familiari di Papa Bergoglio.

La bara di Papa Francesco verrà chiusa il 25 aprile, i dettagli sulla cerimonia e sulla tumulazione - Due le date da ricordare: la bara di Papa Francesco verrà chiusa il 25 aprile alle 20:00, il giorno dopo la tumulazione in Santa Maria Maggiore

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un'atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l'attenzione di molti, ma un'immagine particolare ha catturato l'immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa.

Papa Francesco "morto da 6 giorni, ma il Vaticano non lo dice", il VIDEO choc con Bergoglio nella bara accarezzato dai cardinali, generato con l'AI - Sono tantissimi i video generati con l'intelligenza artificiale che riportano la falsa notizia della morte di Papa Francesco "Perché il Vaticano sta nascondendo la morte di Papa Francesco? Il papa è morto sei giorni fa, ma il Vaticano non ha pubblicato alcuna dichiarazione ufficiale"

