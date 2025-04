A Dervio l’arte dell’intaglio e l’arte di prendersi cura del proprio corpo

Dervio, presso lo Spazio Cultura Coop Dervio, sede operativa dell’associazione ImmaginArti (in via Greppi, sotto la Coop), prenderanno il via due laboratori organizzati dall’Associazione Musiculturale Immaginarti.1) “Laboratorio di intaglio del legno”. Leccotoday.it - A Dervio l’arte dell’intaglio e l’arte di prendersi cura del proprio corpo Leggi su Leccotoday.it La prima settimana del mese di maggio a, presso lo Spazio Cultura Coop, sede operativa dell’associazione ImmaginArti (in via Greppi, sotto la Coop), prenderanno il via due laboratori organizzati dall’Associazione Musiculturale Immaginarti.1) “Laboratorio di intaglio del legno”.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Festival dell'arte e della letteratura, mostre e musei. Gli eventi di oggi - Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 2 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Prende il via presso la... 🔗arezzonotizie.it

Firenze, tornano i Percorsi d'arte alla Galleria dell'Accademia - Firenze, 6 febbraio 2025 - Tornano i “Percorsi d'arte” alla Galleria dell'Accademia. Otto appuntamenti, in italiano e inglese, da martedì 11 febbraio a sabato 8 marzo, su due turni di visita alle 11.00 e alle 17.00, alla scoperta della storia e delle collezioni del museo fiorentino. Uno speciale percorso di visita che porterà a scoprire le vicende conservative, i significati e le molteplici vie attraverso cui le opere d'arte della Galleria dell'Accademia sono giunte nel Museo. 🔗lanazione.it

A Fabriano l'arte dell'acquerello internazionale: inaugurazione della mostra "Alla Prima" - FABRIANO – Sabato 1 marzo alle ore 18:00 si terrà presso il Museo della Carta e della Filigrana l’inaugurazione della mostra "Alla Prima - Maestri dell’acquerello italiani e australiani", un’esposizione che celebra il dialogo tra due grandi tradizioni artistiche attraverso una straordinaria... 🔗anconatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Dervio l’arte dell’intaglio e l’arte di prendersi cura del proprio corpo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

A Dervio l’arte dell’intaglio e l’arte di prendersi cura del proprio corpo - Scopri a Dervio i laboratori di intaglio del legno e Pilates organizzati da ImmaginArti: arte, tradizione e cura del corpo ... 🔗leccotoday.it