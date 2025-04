La Juve batte tutti così arriva il sì di Osimhen

Osimhen ancora al centro del calciomercato: c’è il suo nome in cima alle preferenze di diversi club, la Juve batte tuttitutti lo vogliono, la Juventus forse un po’ di più. È quanto trapela dalla Turchia su Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli che si candida ad essere uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo.Un protagonista che ha già il prezzo ben in vista: 75 milioni di euro, questa la cifra scritta nel contratto del bomber nigeriano e che dovranno pagare al Napoli i club che vogliono acquistarlo. tutti, ma non quelli italiani che – come ormai noto – non potranno usufruire della clausola, non valida infatti per le società di Serie A. Per loro, quindi per la Juventus che vorrebbe Osimhen nel proprio attacco, ci sarà da trattare con Aurelio De Laurentiis e la missione si prospetta tutt’altro che facile. Leggi su Sportface.it Victorancora al centro del calciomercato: c’è il suo nome in cima alle preferenze di diversi club, lalo vogliono, lantus forse un po’ di più. È quanto trapela dalla Turchia su Victor, attaccante di proprietà del Napoli che si candida ad essere uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo.Un protagonista che ha già il prezzo ben in vista: 75 milioni di euro, questa la cifra scritta nel contratto del bomber nigeriano e che dovranno pagare al Napoli i club che vogliono acquistarlo., ma non quelli italiani che – come ormai noto – non potranno usufruire della clausola, non valida infatti per le società di Serie A. Per loro, quindi per lantus che vorrebbenel proprio attacco, ci sarà da trattare con Aurelio De Laurentiis e la missione si prospetta tutt’altro che facile.

Su altri siti se ne discute

Tudor batte subito i pugni: lo vuole a tutti i costi alla Juve - Igor Tudor ha le idee chiare anche sul mercato e sta piazzando le prime richieste a Giuntoli, pur sapendo di poter lasciare la panchina a giugno: piace un profilo in Serie A Il tecnico croato ha un contratto solo fino al termine della stagione, ma vorrebbe potersi giocare le sue carte anche per un’eventuale riconferma. Il pressing sulla società riguarda il nome di un difensore davvero molto forte, che sta diventando una rivelazione del nostro campionato. 🔗tvplay.it

Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Jeep Juve come nuovo main sponsor, l’ipotesi si fa sempre più concreta! Cifre e durata dell’accordo: tutti i dettagli e le ultimissime novità a riguardo Avanza con sempre maggiore concretezza l’ipotesi di rivedere nuovamente Jeep come main sponsor della Juventus. L’obiettivo di tutte le parti è quello di assicurarsi lo spot sulle divise per il Mondiale per Club, con la possibilità di anticipare magari per il finale della Serie A. 🔗juventusnews24.com

La Juve batte il Psv nell’andata dei playoff di Champions, ha mezza qualificazione in tasca - I gol di McKennie e Mbangula danno la vittoria alla Juve e avvicinano gli ottavi di finale. Cosa serve al ritorno per passare il turno? Da regolamento, basta anche un pareggio con qualsiasi risultato.Continua a leggere 🔗fanpage.it