Molo Manfedi attesa per i materiali completamento entro dicembre

Molo Manfredi: l'intervento sarà ultimato entro dicembre. Slittano, dunque, i tempi di consegna a causa del materiale da reperire. Spuntano, intanto, le putrelle d'acciaio che faranno da guida alle palancole e ai pali in tubo, per le strutture di. Salernotoday.it - Molo Manfedi: attesa per i materiali, completamento entro dicembre Leggi su Salernotoday.it Proseguono i lavori per il prolungamento delManfredi: l'intervento sarà ultimato. Slittano, dunque, i tempi di consegna a causa del materiale da reperire. Spuntano, intanto, le putrelle d'acciaio che faranno da guida alle palancole e ai pali in tubo, per le strutture di.

