Inter sfida col Napoli anche sul mercato piace Ferguson ESCLUSIVO

anche fuori dal campo. Obiettivo comune il centrocampista scozzese del BolognaInter a Milano contro la Roma nel pomeriggio e Napoli a Fuorigrotta contro il Torino in serata. Riprende domani la sfida scudetto tra le formazioni di Simone Inzaghi e Antonio Conte che, a sole cinque giornate dal termine, sono appaiate in classifica in testa alla Serie A.Lewis Ferguson (LaPresse) – Calciomercato.itUn duello entusiasmante che potrebbe persino protrarsi oltre la fine del campionato con l’eventuale spareggio. Calendario alla mano, i partenopei sembrano favoriti; senza dimenticare che i nerazzurri hanno anche il doppio impegno di Champions League contro il Barcellona, oltre alle fatiche fisiche e mentali dopo il derby perso col Milan in Coppa Italia. Calciomercato.it - Inter, sfida col Napoli anche sul mercato: piace Ferguson | ESCLUSIVO Leggi su Calciomercato.it Il duello scudetto tra le squadre di Inzaghi e Conte proseguefuori dal campo. Obiettivo comune il centrocampista scozzese del Bolognaa Milano contro la Roma nel pomeriggio ea Fuorigrotta contro il Torino in serata. Riprende domani lascudetto tra le formazioni di Simone Inzaghi e Antonio Conte che, a sole cinque giornate dal termine, sono appaiate in classifica in testa alla Serie A.Lewis(LaPresse) – Calcio.itUn duello entusiasmante che potrebbe persino protrarsi oltre la fine del campionato con l’eventuale spareggio. Calendario alla mano, i partenopei sembrano favoriti; senza dimenticare che i nerazzurri hannoil doppio impegno di Champions League contro il Barcellona, oltre alle fatiche fisiche e mentali dopo il derby perso col Milan in Coppa Italia.

