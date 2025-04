Meloni Storico incontro tra Trump e Zelensky nel giorno del Papa Il presidente Usa Putin vuole fermare la guerra o mi prende in giro

incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro prima dei funerali del Papa. «Molto produttivo», commenta la Casa Bianca.. Ilmessaggero.it - Meloni: «Storico incontro tra Trump e Zelensky nel giorno del Papa». Il presidente Usa: «Putin vuole fermare la guerra o mi prende in giro?» Leggi su Ilmessaggero.it Speranze di pace per l'Ucraina dopo l'traa San Pietro prima dei funerali del. «Molto produttivo», commenta la Casa Bianca..

Se ne parla anche su altri siti

Trump-Zelensky, vertice nella basilica di San Pietro: controproposta di Kiev per la pace | Il ruolo di Meloni dietro lo «storico» incontro - Trump e Zelensky si sono visti per una quindicina di minuti nella Basilica di San Pietro: all'interno della cattedrale anche un breve incontro con Starmer e Macron. Per il leader Usa anche un breve incontro con la premier italiana 🔗xml2.corriere.it

Meloni prepara l’incontro con Trump, imbarazzo per le parole del tycoon - Roma, 9 apr. (askanews) – Un ministro, incrociato tra Montecitorio e Palazzo Chigi, semplicemente allarga le braccia: creano imbarazzo le parole di Donald Trump, a poche ore dall’annuncio dell’incontro con Giorgia Meloni (il 17 aprile) alla Casa Bianca. In una serata con i leader del Partito repubblicano, il presidente ha detto che decine di Stati stanno “facendo di tutto” per trattare sui dazi, letteralmente “ci chiedono di baciarci il c. 🔗ildenaro.it

Riforma Giustizia, incontro tra Meloni e Anm il 5 marzo - (Adnkronos) – A quanto si apprende, l’incontro fra l’Associazione nazionale magistrati (Anm) e la presidente del consiglio Giorgia Meloni si terrà il 5 marzo alle ore 15.30 a Palazzo Chigi. La data dell’incontro tra Meloni e Anm era attesa. Un confronto era stato infatti chiesto dal neopresidente Cesare Parodi subito dopo la sua elezione: "Ritengo […] L'articolo Riforma Giustizia, incontro tra Meloni e Anm il 5 marzo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Incontro Meloni-Trump, breve colloquio ai funerali di Papa Francesco; Giorgia Meloni, parole pesanti: Storico incontro Trump-Zelensky | .it; Esecutivo, possibile incontro fra Giorgia Meloni e Donald Trump a margine dei funerali di Papa Francesco; Meloni: «Storico incontro tra Trump e Zelensky nel giorno del Papa». Il presidente Usa: «Putin vuole fermare l. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Meloni: «Storico incontro tra Trump e Zelensky nel giorno del Papa». Il presidente Usa: «Putin vuole fermare la guerra o mi prende in giro?» - Speranze di pace per l'Ucraina dopo l'incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro prima dei funerali del Papa. «Molto produttivo», commenta la Casa ... 🔗ilmessaggero.it

Meloni, storico incontro Trump-Zelensky nel giorno del Papa - "Vedere Donald Trump è Volodymyr Zelensky che parlano sulla pace al funerale del 'Papa della pace' ha un significato enorme'". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Meloni: “Giornata storica, Trump e Zelensky che parlano di pace al funerale del Papa della pace” - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si incontrano in Vaticano in occasione dei funerali di Papa Francesco. Le immagini all'interno della Basilica ... 🔗informazione.it