La Promessa Marcelo sotto accusa identità segreta e tensioni nella tenuta

Promessa, i misteri si infittiscono attorno alla figura enigmatica di Marcelo (Jorge Casat), presentato come il "marito" di Teresa Villamil (Andrea del Rio). Nel prossimo sviluppo della telenovela, l'attenzione si concentrerà proprio su di lui, la cui presenza nella tenuta sarà fonte di sospetti e tensioni crescenti.

La Promessa, Teresa confessa a Ricardo che Marcelo è suo fratello e non suo marito - Nei prossimi sviluppi narrativi de La Promessa, una rivelazione di notevole impatto sconvolgerà profondamente Ricardo. Teresa, infatti, confesserà una verità inattesa: “Marcelo è mio fratello, non mio marito”. Per un lungo arco temporale, la giovane avrà ingannato tutti, facendo credere di aver contratto matrimonio con il ragazzo che, in realtà, è suo fratello e che […] L'articolo La Promessa, Teresa confessa a Ricardo che Marcelo è suo fratello e non suo marito è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

La Promessa, Teresa confessa a Ricardo che Marcelo è suo fratello e non suo marito - Nei prossimi sviluppi narrativi de La Promessa, una rivelazione di notevole impatto sconvolgerà profondamente Ricardo. Teresa, infatti, confesserà una verità inattesa: "Marcelo è mio fratello, non mio marito". Per un lungo arco temporale, la giovane avrà ingannato tutti, facendo credere di aver contratto matrimonio con il ragazzo che, in realtà, è suo fratello

Intrighi sotto il tetto di “La Promessa”: il bacio segreto che scuote la famiglia Lujan - Un silenzio che quasi graffia le pareti, poi un piccolo sussurro che si trasforma in un uragano. Nell’elegante tenuta de “La Promessa”, qualcuno ha fatto trapelare un retroscena destinato a ribaltare ogni certezza. Non stiamo parlando di semplici pettegolezzi ma di un episodio che ha già iniziato a corrodere i rapporti fra le persone coinvolte. […] L'articolo Intrighi sotto il tetto di “La Promessa”: il bacio segreto che scuote la famiglia Lujan è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Spoiler La Promessa: la rivelazione sconvolgente di Teresa, la verità su Marcelo - Importanti rivelazioni in arrivo nelle prossime puntate de La Promessa. Tensioni e misteri si ampliano, promettendo colpi di scena. 🔗blitzquotidiano.it

La Promessa, trame spagnole: Marcelo e Teresa non sono sposati ma bensì fratelli - Teresa riprenderà servizio a La Promessa grazie alla sua proverbiale ... La situazione si complicherà ancor di più quando Marcelo verrà assunto come valletto al posto di Salvador, che ... 🔗it.blastingnews.com

