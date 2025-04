Montecalvo Irpino intervento salvavita per un uomo di 50 anni colto da arresto cardiaco

intervento rapido e determinante ha permesso di salvare la vita a un uomo di 50 anni, colto da arresto cardiaco nella tarda mattinata di ieri. Il paziente, residente nel piccolo comune Irpino, è stato soccorso in tempo dai volontari dell’associazione Stie del 118 di Montecalvo Irpino, che. Avellinotoday.it - Montecalvo Irpino, intervento salvavita per un uomo di 50 anni colto da arresto cardiaco Leggi su Avellinotoday.it Unrapido e determinante ha permesso di salvare la vita a undi 50danella tarda mattinata di ieri. Il paziente, residente nel piccolo comune, è stato soccorso in tempo dai volontari dell’associazione Stie del 118 di, che.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Montecalvo Irpino, 77enne colto da malore in casa: salvato dai Carabinieri - Nella serata di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino sono intervenuti presso un’abitazione del comune, dove un 77enne, colto da malore, si trovava da solo. L’allarme è stato dato da un vicino di casa che, vedendo l’uomo riverso sul pavimento attraverso la finestra, ha... 🔗avellinotoday.it

Montecalvo Irpino, i Carabinieri soccorrono e salvano 77enne - Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di giovedì, i Ca­ra­bi­nie­ri del­la Sta­zio­ne di Montecalvo Irpino sono in­ter­ve­nu­ti pres­so un’a­bi­ta­zio­ne sita in quel comune, dove un 77enne, col­to da ma­lo­re, si tro­va­va da solo. L’allarme è stato dato da un vicino di casa che, ha notato attraverso la finestra l’uomo riverso sul pavimento. Non riuscendo ad entrare in casa poiché la porta risultava chiusa dall’interno e realizzata la situazione di emergenza, ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri che si sono prontamente recati sul posto insieme ai sanitari del ... 🔗anteprima24.it

Montecalvo Irpino celebra la "3^ edizione del Carnevale in Parrocchia" - Montecalvo Irpino si prepara a vivere una giornata di festa e allegria con la "3^ edizione del Carnevale in Parrocchia", che si terrà domenica 2 marzo. L'evento, tanto atteso dalla comunità, è organizzato dalla Parrocchia San Pompilio Maria Pirrotti, in collaborazione con la Fondazione Rosa... 🔗avellinotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Montecalvo Irpino, arresto cardiaco salva la vita a un uomo di 50 anni grazie a un tempestivo intervento di soccorso; Arresto cardiaco improvviso: rianimato e trasferito in elicottero ad Avellino; Nevica da una settimana in Irpinia, oltre 100 interventi dei carabinieri. 🔗Ne parlano su altre fonti

Elicottero del 118 a Montecalvo per un 50enne in arresto cardiaco: in codice rosso al Moscati di Avellino - Questa mattina intorno alle 10 un 50enne di Montecalvo è stato colto da un improvviso arresto cardiaco: ora si trova al Moscati grazie all'immediato intervento del 118 e all'invio di un elicottero di ... 🔗corriereirpinia.it

Montecalvo Irpino: carabinieri soccorrono e salvano un anziano - Colto da malore, solo in casa è stato tratto in salvo grazie all'arrivo immediato dei militari Montecalvo Irpino ... ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri che si sono ... 🔗msn.com