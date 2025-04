Autovelox vandalizzato da Fleximan Altvelox denuncia la sindaca di Riese

Fleximan", responsabile del raid vandalico ai danni dell'Autovelox di via. Trevisotoday.it - Autovelox vandalizzato da Fleximan, Altvelox denuncia la sindaca di Riese Leggi su Trevisotoday.it Continuano in queste ore le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto per dare un nome ed un volto all'autore (anche se il sospetto che abbiano agito almeno due persone), emulo del celebre "", responsabile del raid vandalico ai danni dell'di via.

Autovelox vandalizzato da Fleximan, l'associazione Altvelox denuncia la sindaca di Riese Pio X - Continuano in queste ore le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto per dare un nome ed un volto all'autore (anche se il sospetto che abbiano agito almeno due persone), emulo del celebre "Fleximan", responsabile del raid vandalico ai danni dell'autovelox di via... 🔗trevisotoday.it

Rovigo: Fleximan è tornato. Abbattuto il decimo autovelox, il primo del 2025 - Fleximan colpisce ancora: il sabotatore degli autovelox è tornato in azione, scegliendo nuovamente la provincia di Rovigo per il suo intervento. Questa volta ha preso di mira un dispositivo sulla Strada Provinciale per Porto Tolle, a Taglio di Po, a poca distanza dalla Romea. Il nuovo colpo L’autovelox distrutto, il decimo nel Polesine, era di installazione piuttosto recente e poteva rilevare eccessi di velocità in entrambe le direzioni di marcia. 🔗dayitalianews.com

Torna il Fleximan friulano, colpito un autovelox sulla Pontebbana - Autovelox distrutto con una flex nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio. Un novello fleximan friulano ha usato il consueto modus operandi tagliando il palo di sostegno del dispositivo, posizionato lungo la strada statale Pontebbana al chilometro 103 + 300, nel territorio comunale di... 🔗udinetoday.it

Autovelox, il ritorno di Fleximan a Treviso ma un allarme lo mette in fuga: l'ipotesi di un vandalo locale - Danneggiato l’occhio elettronico a Riese Pio X. Al vaglio i filmati per individuare il responsabile Ha agito nel cuore della notte tra il 24 e il 25 aprile approfittando delle tenebre e della pioggia. 🔗msn.com

San Donà, il sindaco contro l'associazione Altvelox per un fotomontaggio: «Ora querelo, non spengo i rilevatori di velocità» - Ultimo capitolo dello scontro: una foto sul sito del gruppo ritraeva il primo cittadino con un bicchiere accanto a un autovelox. Lui tira dritto: «E' questione di sicurezza. Lo Stato fornisca indicazi ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it

Individuato Fleximan, il "nemico" degli autovelox - La Procura di Rovigo, con il supporto operativo dell'Arma ha identificato Fleximan, l'uomo che nel corso degli ultimi due anni ha "demolito" molteplici autovelox. Ora le indagini si stanno ... 🔗padovaoggi.it