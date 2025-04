Giorgia Meloni e i colloqui dietro ai funerali del Papa il pranzo con Milei e il bilaterale con Zelensky Tutti gli incontri tra i leader al Vaticano

Tutti lì i leader mondiali, da capi di Stato a capi del governo, da sovrani regnanti a premier. Tutti sul sagrato di San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Prima e dopo le solenni esequie del pontefice, piccoli ritagli di tempo da concedersi per bilaterali improvvisati e confronti rapidissimi. Non solo l'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo americano Donald Trump, immortalato da foto che hanno già fatto il giro del mondo: una dei leader più attivi è stata la premier italiana Giorgia Meloni, che ha fatto gli onori di casa accogliendo con un abbraccio il presidente argentino Javier Milei e salutando brevemente la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Giorgia Meloni, il pranzo con Milei e il bilaterale con ZelenskyL'agenda si è infittita non poco immediatamente dopo la funzione.

Giorgia Meloni soddisfatta dei colloqui USA-Ucraina a Gedda: focus sul cessate il fuoco - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "accoglie con soddisfazione l'esito dei colloqui tenutisi a Gedda tra gli Stati Uniti e l'Ucraina, con particolare riferimento alla proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni e alla ripresa dell'assistenza americana a Kiev". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi: "L'Italia sostiene pienamente gli sforzi degli Stati Uniti, sotto la guida del Presidente Trump, a favore di una pace giusta che garantisca la sicurezza di lungo periodo dell'Ucraina.

Giorgia Meloni e i colloqui lampo ai funerali del Papa: la rincorsa a Trump, il pranzo con Milei e il bilaterale con Zelensky. Tutti gli incontri al Vaticano - Erano tutti lì i leader mondiali, da capi di Stato a capi del governo, da sovrani regnanti a premier. Tutti sul sagrato di San Pietro per i funerali di papa Francesco. Prima e dopo le solenni esequie del pontefice, piccoli ritagli di tempo da concedersi per bilaterali improvvisati e confronti rapidissimi. Non solo l'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo americano Donald Trump, immortalato da foto che hanno già fatto il giro del mondo: una dei leader più attivi è stata la premier italiana Giorgia Meloni, che ha fatto gli onori di casa accogliendo con un abbraccio

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO - Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l'incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio

La diplomazia di Meloni ai margini delle esequie. Tante strette di mano, breve colloquio con Trump - CITTÀ DEL VATICANO – Solo un breve colloquio con il presidente Usa Donald Trump dopo i funerali di Francesco. Per il resto, Giorgia Meloni ha mantenuto il profilo che aveva promesso: basso. La premier

Brevi scambi tra giorgia meloni e donald trump dopo il funerale di papa francesco - Durante il funerale di papa francesco a roma, un breve e cordiale colloquio tra la presidente del consiglio italiana giorgia meloni e l'ex presidente americano donald trump ha attirato l'attenzione in

Quei colloqui riservati tra la Meloni e Francesco - Tra le molte dichiarazioni seguite alla morte di Papa Francesco ci colpisce in modo particolare quella della nostra presidente del Consiglio. Ha detto Giorgia Meloni, ricordando Papa Francesco, di ess