Volley A1 femminile De Nardi resta alla Igor per altri due anni

In un'estate che sarà caratterizzata da un'importante diaspora iniziano ad affiorare le prime certezze. Una di queste è Giulia De Nardi, che sarà per altri due anni il libero della Igor Novara. Il rinnovo è stato ufficializzato dal club azzurro.

