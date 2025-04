Alfa Romeo Stelvio finite in rete le prime immagini dei brevetti del nuovo modello – FOTO

Alfa Romeo Stelvio 2026 ‹ › 2 / 4 Alfa Romeo Stelvio 2026 ‹ › 3 / 4 Alfa Romeo Stelvio 2026 ‹ › 4 / 4 Alfa Romeo Stelvio 2026 Fuggono in rete, riprese anche da Quattroruote, le prime immagini della nuova Alfa Romeo Stelvio. Ilfattoquotidiano.it - Alfa Romeo Stelvio, finite in rete le prime immagini dei brevetti del nuovo modello – FOTO Leggi su Ilfattoquotidiano.it ‹ › 1 / 42026 ‹ › 2 / 42026 ‹ › 3 / 42026 ‹ › 4 / 42026 Fuggono in, riprese anche da Quattroruote, ledella nuova

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sorpresi a bordo di un'Alfa Romeo Stelvio rubata - Sorpresi alla guida di un'auto rubata. Due uomini sono stati denunciati perché trovati a bordo di un'Alfa Romeo Stelvio. I due sono stati sottoposti a controllo a un posto di blocco nella zona Stazione, a Benevento. L'auto aveva targa olandese ed era visibilmente danneggiata. A guidarla un 36enne... 🔗casertanews.it

Alfa Romeo Giulia e Stelvio, addio ai motori benzina. Le ragioni di una scelta - Ultimi giorni per ordinare le Alfa Romeo Giulia e Stelvio a benzina, comprese le versioni Quadrifoglio. Il Biscione inaugura un nuovo capitolo della propria storia 🔗ilgiornale.it

Nuova Alfa Romeo Stelvio, ritarda il debutto, ecco il perchè - La nuova Alfa Romeo Stelvio, inizialmente prevista per aprile 2025, vedrà il suo debutto posticipato al 24 giugno 2025, data in cui il marchio festeggerà il suo 115º anniversario. In tale occasione, è probabile che venga presentata la versione Quadrifoglio ad alte prestazioni. La gamma completa sarà svelata successivamente, probabilmente in autunno, con l’apertura degli ordini per la versione elettrica. 🔗ilgiornaledigitale.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuova Alfa Romeo Stelvio ibrida: quando arriva?; Alfa Romeo Junior eletta Auto dell'anno 2024 in Svezia; Carretto: Fiat, Lancia e Alfa Romeo dove sono finite?; Stellantis Cassino, gli operai in protesta bloccano le merci e fermano lo stabilimento. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Alfa Romeo Stelvio 2025: svelate le prime immagini dei brevetti - Pubblicate le prime immagini dei brevetti della nuova Alfa Romeo Stelvio, molto simile al prototipi delle foto spia dello scorso mese. 🔗motorisumotori.it

Nuova Alfa Romeo Stelvio 2026, come sarà e quando arriva - Stile, motori ibridi e versione elettrica, le anticipazioni sulla seconda generazione del Suv: ecco tutto quello che sappiamo sulla prossima Alfa ... 🔗auto.it

Alfa Romeo Stelvio: le immagini trapelate del nuovo modello - Pubblicità Questo è diventato un appuntamento fisso per Alfa Romeo. Dopo le fughe di notizie relative all'Alfa Romeo Junior, è ora il turno del futuro Stelvio di svelarsi prematuramente. Previsto per ... 🔗informazione.it