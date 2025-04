MotoGP Alex Marquez Ho fatto una Sprint alla cieca questa moto è fantastica

Alex Marquez ha conquistato la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP della Spagna, quinto appuntamento del motomondiale 2025 di motoGP. Un monotono canovaccio quello che coinvolge il fratello del più noto Marc, il quale ha centrato per l'ottava volta la piazza d'onore stagionale, la quinta consecutiva da inizio stagione, dove ha sempre ottenuto lo stesso piazzamento.Il pilota del Team Gresini come al solito ha ceduto il passo solo all'altro Marquez, sempre vincente nelle Sprint fino a questo momento, precedendo poi la terza forza, ovvero Francesco "Pecco" Bagnaia, sul gradino più basso del podio, terzo per la quarta volta in una gara corta in questa annata sportiva. Una volta arrivato al parco chiuso, lo spagnolo ha commentato quanto fatto:"Non è stato semplice, ieri ho avuto una grossa caduta – ha detto Alex Marquez – Ma la moto è fantastica, così come il pubblico.

