Douglas Luiz via dalla Juve Novità sul futuro del centrocampista brasiliano ecco la posizione del club Cosa filtra sulla possibile cessione

Douglas Luiz via dalla Juve? Novità sul suo futuro in vista dell'estate: Cosa filtra sul centrocampista brasiliano

È già in bilico anche il futuro di Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano acquistato la scorsa estate dalla Juventus che ha ampiamento deluso le aspettative. L'ex Aston Villa non si è ambientato come ci si aspettava e non ha mai trovato continuità a causa degli infortuni. Come riportato dal QS, Douglas Luiz è dato in uscita in estate: possibile un ritorno in Premier League, dove aveva fatto benissimo con la maglia dell'Aston Villa ed ha ancora mercato.

