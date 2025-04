Cittanova il Pd Grave silenzio di sindaco e amministrazione sulla ricorrenza del 25 aprile

Grave e assordante silenzio" sulla ricorrenza del 25 aprile da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale di Cittanova è stato denunciato dal locale circolo del Partito Democratico."Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo - scrivono i dem in una nota - a. Reggiotoday.it - Cittanova, il Pd: "Grave silenzio di sindaco e amministrazione sulla ricorrenza del 25 aprile" Leggi su Reggiotoday.it Il "e assordantedel 25da parte dele dell’comunale diè stato denunciato dal locale circolo del Partito Democratico."Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo - scrivono i dem in una nota - a.

