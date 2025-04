Secoloditalia.it - Sondaggio maestoso per Fratelli d’Italia, Meloni e governo. Pd mai così in basso nell’ultimo anno

per, premier e partiti della coalizione quello illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. In un mese “terribile” sotto il profilo internazionale, tra dazi annunciati, borse instabili; guerre in corso, trattative di pace a fasi alterne e polemiche strumentali armate dalle opposizioni,ha registrato un 1 per cento in più rispetto a febbraio. Ancora una volta la centralità della premier nei suoi incontri e nei suoi contatti – con Trump, von der Leyen – nel farsi promotrice di un summit a Roma con Ewuropa e Usa non passa inosservato. Incontri che, “pur non avendo prodotto risultati immediati- scrive Pagnoncelli- havuto, a parere di molti, un impatto positivo quanto meno nell’aprire uno spazio di confronto”.Pagnoncelli: Pd maiinQuindi i dati: dal punto di vista delle intenzioni di voto è da registrare FdI oggi al 27,7%: oltre un punto in più rispetto alla rilevazione del mese scorso.