Via Vinciprova atto di vandalismo rubata la fontanina

Vinciprova la fontanina pubblica che era situata all' altezza della fermata degli autobus della Sita. A denunciarlo è Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., la società che gestisce l'erogazione dell'acqua. In una nota sulla pagina social Viene denunciato il furto del fontanina, un episodio di inciviltà e vandalismo. Lasocietà ha fatto appello al senso civico dei cittadini.

