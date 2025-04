Atalanta Lecce si giocherà domenica niente striscioni né cori Le probabili formazioni e dove vedere la partita

Atalanta-Lecce, salvo ripensamenti inattesi dell'ultima ora da parte della Lega Serie A. La squadra giallorossa, in lutto dopo la scomparsa improvvisa del massaggiatore 47enne Graziano Fiorita, tornata ad allenarsi stamattina per una seduta di rifinitura, resterà anche oggi in Puglia e domani mattina con un charter tornerà a Bergamo per restare in hotel fino al momento di trasferirsi al Gewiss Stadium, dove il fischio d'inizio è confermato per le 20.45.La Curva Sud del Gewiss, dove sono collocati i 'Forever', per rispetto al lutto Leccese non esibirà bandiere e striscioni e non innalzerà cori. partita sulla carta senza storia con l'Atalanta, rilanciata da due pesantissimi successi consecutivi contro Bologna e Milan, che punta al tris, agevolata anche dal recupero nelle ultime ore di Djimsiti, uscito zoppicante domenica al Meazza per una distorsione alla caviglia.

