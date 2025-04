Ternana la lunga strada verso la Serie B le prime avversarie evitate al debutto dei Play off

Serie B’ per la Ternana di Fabio Liverani. I rossoverdi termineranno la stagione regolare domenica 27 aprile per poi preparare le gare del secondo turno fase nazionale dei Play off (18 e 21 maggio le date). Il secondo posto garantisce la qualifica di ‘testa di Serie’ che. Ternitoday.it - Ternana, la lunga strada verso la Serie B: le prime avversarie evitate al debutto dei Play off Leggi su Ternitoday.it Un obiettivo chiamato ‘B’ per ladi Fabio Liverani. I rossoverdi termineranno la stagione regolare domenica 27 aprile per poi preparare le gare del secondo turno fase nazionale deioff (18 e 21 maggio le date). Il secondo posto garantisce la qualifica di ‘testa di’ che.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Marotta: «Scudetto? La strada è ancora lunga. Inzaghi è un bravo allenatore, ma per il rinnovo dico questo. Sulla Nazionale…» - Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra futuro, progetti e voglia di vincere lo Scudetto Intervenuto sulle frequenze di Radio 1 nel corso di ‘Radio Anch’io Sport’, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Inzaghi, futuro e lotta Scudetto. SULLA LOTTA SCUDETTO – «Ci sono tre squadre che sono candidate maggiormente allo […] 🔗calcionews24.com

Donne e violenza, la strada è ancora lunga: "In un anno 92 ammonimenti" - Se il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne, l'8 marzo celebra la donna, le sue lotte per emanciparsi e per avere pari diritti con gli uomini, ma talvolta la strada appare ancora lunga. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday La conferma arriva anche dal... 🔗bolognatoday.it

La lunga strada di Jany McPherson. Da Cuba (via Montecarlo) al Blue Note - Al Blue Note c’era già stata, ma da spettatrice. Per un concerto di Kurt Elling. Stasera, invece, Jany McPherson con l’ennesimo battito d’ali di farfalla debutta su quel palco, un altro indirizzo di prestigio aggiunto ad un’agenda sempre più nutrita. Jany, com’è nato il suo ultimo album, “A long way”? "In un momento in cui sentivo il bisogno di un cambiamento radicale e forse per questo avevo la testa piena di melodie e idee compositive. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ternana, la lunga strada verso la Serie B: le prime avversarie evitate al debutto dei Play off; Sprofondo Spal al Mazza, la Ternana rifila tre reti ai biancazzurri LA CRONACA; Da Eliza di Gualdo Tadino alla ternana Ilaria, la lunga scia di sangue del 2025: 10 femminicidi, tre sono umbre; Stadio e clinica, la Ternana c'è ma ora il nodo è Bandecchi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ternana, la strada è più lunga ma il sogno resta intatto - Dopo aver perso il treno per la promozione diretta in Serie B, la Ternana guarda avanti: ritrovare condizione fisica e soprattutto riaccendere quella mentalità vincente che sembra essersi spenta. La ... 🔗ternananews.it

Ternana, Liverani positivo: "secondo tempo da squadra che sta riprendendo la strada" - “I ragazzi hanno fatto una buona gara e l’hanno fatta in crescendo, meritavano qualcosina in più. Ho sicuramente cose su cui lavorare, positive”. È il primo commento di Liverani alla gara persa con il ... 🔗informazione.it