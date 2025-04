Trump riceve valutazioni negative nei sondaggi del New York Times

Trump riceve valutazioni negative nei sondaggi del New York Times, un altro indicatore del calo della fiducia del pubblico a cui il presidente si trova di fronte a quasi 100 giorni dal suo secondo mandato. Il tasso di approvazione di Trump è considerevolmente inferiore a quello di altri presidenti precedenti, a quasi 100 . Periodicodaily.com - Trump riceve valutazioni negative nei sondaggi del New York Times Leggi su Periodicodaily.com Il presidente americano Donaldneidel New, un altro indicatore del calo della fiducia del pubblico a cui il presidente si trova di fronte a quasi 100 giorni dal suo secondo mandato. Il tasso di approvazione diè considerevolmente inferiore a quello di altri presidenti precedenti, a quasi 100 .

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump riceve Netanyahu e annuncia: “Colloqui diretti con l'Iran sabato” - (Agenzia Vista) Usa, 08 aprile 2025 "Sabato inizieranno colloqui diretti con l'Iran. Speriamo abbiano successo. Siamo in un territorio pericoloso, è per il bene dell'Iran che i colloqui si concludano in modo positivo", così Donald Trump alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗liberoquotidiano.it

Trump riceve Netanyahu e annuncia: “Colloqui diretti con l'Iran sabato” - (Agenzia Vista) Usa, 08 aprile 2025 "Sabato inizieranno colloqui diretti con l'Iran. Speriamo abbiano successo. Siamo in un territorio pericoloso, è per il bene dell'Iran che i colloqui si concludano in modo positivo", così Donald Trump alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Trump riceve premier giapponese Shigeru Ishiba alla Casa Bianca - (Agenzia Vista) Usa, 08 febbraio 2025 Il presidente americano Donald Trump riceve alla Casa Bianca il premier giapponese Shigeru Ishiba. Dopo l'incontro incontro bilaterale nello Studio Ovale, il un pranzo di lavoro tra i due leader, e la conferenza stampa congiunta. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Google Maps e Mappe di Apple, ondata di recensioni negative per il Golfo d’America; Il film Poolman di Chris Pine riceve recensioni pessime su Rotten Tomatoes; Tesla vince la causa per diffamazione contro una donna in Cina. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’approvazione economica di Trump tocca nuovi minimi a causa delle tariffe - È la prima volta in qualsiasi sondaggio CNBC che Trump riceve un’approvazione economica netta negativa ... Tra i gruppi demografici chiave, indipendenti e democratici sono diventati sempre più ... 🔗it.investing.com

Trump riceve Presidente El Salvador: Ho un ottimo rapporto con quest’uomo - In effetti, sembravi quasi un adolescente... È cresciuto bene negli ultimi cinque anni." Così Trump incontrando il Presidente di El Salvador Bukele alla Casa Bianca.<br/>White House<br/>Fonte: Agenzia ... 🔗stream24.ilsole24ore.com