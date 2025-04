Maschio Angioino continua il trend positivo il 25 aprile 1800 ingressi

aprile 1800 ingressi al Maschio Angioino, confermando il trend positivo registrato dopo la prima domenica di apertura gratuita del 13 aprile. Il Maschio Angioino continua a riscuotere successo tra i visitatori, confermando il trend positivo di ingressi già registrato dopo la prima domenica di apertura gratuita del 13 aprile. Ieri, 25 aprile, con . 2anews.it - Maschio Angioino, continua il trend positivo: il 25 aprile 1800 ingressi Leggi su 2anews.it Il 25al, confermando ilregistrato dopo la prima domenica di apertura gratuita del 13. Ila riscuotere successo tra i visitatori, confermando ildigià registrato dopo la prima domenica di apertura gratuita del 13. Ieri, 25, con .

Approfondimenti da altre fonti

Napoli al ritmo del jazz: al Maschio Angioino la seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz - Napoli celebra il jazz in grande stile con la seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz, un evento esclusivo che porta sul palco del prestigioso e iconico Maschio Angioino, dal 28 al 30 aprile, tre serate di concerti imperdibili. Promosso dal Comune di Napoli e organizzato da... 🔗napolitoday.it

Don Mimmo e Avitabile insieme per “Perdonaci la pace”, lavanda dei piedi al Maschio Angioino per la giustizia - Una preghiera in musica, scritta insieme al maestro Enzo Avitabile, e il rito della Lavanda dei piedi, vissuto accanto alle realtà dell’associazionismote nella diffusione di una cultura di pace. Due gesti diversi, voluti dall’arcivescovo di Napoli , don Mimmo Battaglia, per la Santa Pasqua, ma un unico messaggio: la pace non sarà solo un ideale, ma un impegno concreto per la giustizia. L’arcivescovo di Napoli offrirà alla città una preghiera inedita, ‘Perdonaci la pace’, che per la prima volta è stata tradotta in napoletano e musicata da Avitabile. 🔗ildenaro.it

Napoli in Jazz: tre giorni di musica sul palco del Maschio Angioino per la Giornata Internazionale - Napoli celebra il jazz con la seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz, un evento esclusivo che porta tre concerti sul palco del Maschio Angioino, dal 28 al 30 aprile. Promosso dal Comune di Napoli e organizzato da Arealive, l’evento offre un’occasione unica per vivere il jazz in tutte le sue sfumature, con performance che spaziano dal jazz tradizionale alle più moderne fusioni sonore. 🔗ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

Maschio Angioino, registrati 18.000 visitatori il 25 aprile: prosegue il successo della mostra “Mimmo Jodice.; Maschio Angioino, il castello che conquista: boom di visitatori; Maschio Angioino, registrati 18.000 visitatori il 25 aprile: prosegue il successo della mostra 'Mimmo Jodice. Napoli Metafisica'; Il maschio angioino registra un aumento del 250% dei visitatori dopo il 25 aprile 2025 a napoli. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Maschio Angioino, continua il trend positivo: il 25 aprile 1800 ingressi - Il 25 aprile 1800 ingressi al Maschio Angioino, confermando il trend positivo registrato dopo la prima domenica di apertura gratuita del 13 aprile. 🔗2anews.it

Maschio Angioino, tutti in coda per vedere il Castello ristrutturato - Da oggi, però, alla lista culturale partenopea va aggiunto il Maschio Angioino “ritrovato”. La fortezza del Museo Civico è stata protagonista ieri di una vera e propria impennata di visite ... 🔗ilmattino.it

Napoli, Giornata Internazionale del Jazz al Maschio Angioino - (ANSA) - NAPOLI, 25 APR - Napoli celebra il jazz con la seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz, un evento esclusivo che porta ... 🔗msn.com